Más de uno Mallorca. Noticias 30/05/2023

Sandra Fernández, secretaria general del PP balear esquiva en ONDA CERO sus intenciones de gobierno, e insiste que su línea roja a es su programa de gobierno. Mientras Més per Mallorca no descarta facilitar su investidura, para frenar a VOX, y el PSOE ya piensa en las elecciones generales del 23 de julio, con Francina Armengol como posible candidata. Inca es uno de los pocos municipios donde el PSOE continuará gobernando, en manos de Virgilio Moreno, por tercera legislatura consecutiva, que celebra sus resultados y confirma que Armengol no ha sabido alejarse de la imagen de presidente socialista, Pedro Sánchez. Al margen de la crónica electoral, en sucesos, una mujer ha sido detenida en Manacor por intentar matar a sus dos hijos menores, envenenándolos. En deportes, tato, técnico del Baleares, quiere seguir dirigiendo al equipo tras conseguir la permanencia. En el tiempo, más de 50 litros por metro cuadrado cayeron ayer en Palma, 39 en Campos, 26 en Calvià… Son las consecuencias de la DANA que afecta a Baleares, y que hoy, den nuevo, volverá a dejar fuertes precipitaciones a partir del mediodía en el sur de Mallorca.