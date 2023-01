Más de Uno Mallorca. Noticias 27/01/2023

Baleares cierra 2022 como elaño con más empleo de su historia, con 570.000 ocupados, un 6'3% más que en 2021, según dato de la Encuesta de población activa, que también refleja que las islas han registrado el número de parados más bajo de sus últimos 15 años, hasta rozar los 70.000 desocupados. La Presidenta balear apela a la voluntad de médicos y enfermeras para aprender catalán, tras las discrepancias surgidas con sus socios de MES por la exención del catalán a los sanitarios. El TSJIB abre juicio oran contra el ex Juez Manuel Penalva y el ex fiscal Miguel Ángel Subirán, por irregularidades cometidas en las instrucciones de los casos ORA y Cursach. Absueltas una de las monitoras condenadas por la muerte de una niña en el Colegio La Salle de Palma. El Colegio de ingenieros de caminos presenta alegaciones al proyecto del tranvía de Palma, para que los profesionales estudien la afección de la movilidad en varios barrios de la ciudad. El Govern confirma que los restos hallados junto a los de Aurora Picornell, en Son Coletes, son los de les "Roges del Molinar". En deportes, el lateral argentino Cufre deja el Mallorca para jugar en el New York City, En el tiempo la lluvia volverá a ser protagonista en Mallorca, en alerta amarilla por temperaturas que esta noche han descendido hasta los 6 grados bajo cero.