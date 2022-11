Más de Uno Mallorca. Noticias 25/11/2022

El pleno de Cort aprueba, con unanimidad de todos los grupos la protección del edificio del restaurante "El Bungalow", de Ciudad Jardín. La Conselleria de salud y los médicos de Atención primaria, pediatras y anestesistas se emplazan a mantener un nuevo encuentro, tras no alcanzar un acuerdo para rebajar la sobrecarga de trabajo. En tribunales, en el Juicio del Caso Cursach, declara el ex Alcalde de Calvià, Carlos Delgado, que insiste que actuó en consecuencia al detectar irregularidades urbanísticas en la apertura de la discoteca Pachá de Son Caliu. Onda Cero Mallorca celebra mañana sábado en el Auditorium de Palma la tercera edición de Foro Talento, con Sonsoles Ónega, Carme Riera, Agnès Llobet, Brigitte Yagüe, entre otras ponentes. En deportes, el Palma Futsal se clasifica para la final four de la champions. En el tiempo hoy nos espera una jornada lluviosa en Mallorca, donde a partir de las 14h se activará la alerta amarilla por precipitaciones y tormentas en la Serra de Tramuntana, y norte y nordeste de la isla.