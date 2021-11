Más de Uno Mallorca. Noticias 25/11/2021

Francina Armengol se muestra partidaria de pedir el certificado Covid para acceder a la hostelería, mientras las patronales de restauración plantean la legalidad de esta medida. Sigue creciendo la presión asistencial en las islas y los contagios de coronavirus. Prisión provisional y sin fianza para otros tres fugados del avión que aterrizó de urgencia en el Aeropuerto de Palma y que fueron detenidos en Sencelles. Movimiento feminista de Mallorca organiza esta tarde una manifestación en Palma con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. Miles de personas llenan las calles de Palma en el tradicional encendido de luces navideñas, aunque no hubo espectáculo de encendido. En deportes, Take Kubo vuelve a entrenar con el Mallorca tras dos meses lesionados. En el tiempo tenemos intervalos nubosos en Mallorca y una importante bajada de las temperaturas que no superarán los 13 grados.