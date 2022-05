Más de Uno Mallorca. Noticias 19/05/2022

El colegio de médicos de las islas cree que no era el momento de abrir el debate de la ley del aborto, según el nuevo presidente, Carles Recasens, que reconoce que siempre habrá sanitarios que se declaren objetores de conciencia para no practicarlos. La patronal del alquiler turístico de Baleares asuma que no logrará alcanzar un acuerdo que permita salvar las 90.000 plazas de alquiler vacacional que corren peligro de desaparecer por la reforma de la ley de turismo. EL PP interpondrá un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Palma por la falta de acceso a las alegaciones del PGOU. El Gobierno central rectifica y elimina la versión lingüística del "baléà" del Plan de sensibilización en seguridad y salud para el sector pesquero. En deportes, el Mallorca sorteará hoy las 284 entradas para viajar el domingo a Pamplona. En el tiempo seguimos con sol y temperaturas que alcanzarán los 31 grados.