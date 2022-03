Más de Uno Mallorca. Noticias 17/03/2022

La patronal balear del transporte convocará un paro indefinido a partir del 28 de marzo, si el Govern no aprueba un paquete de ayudas económicas para aliviar la situación del sector. Mientras, los agentes sociales vuelven a darse la mano con la administración autonómica para definir las propuestas que Baleares trasladará al Plan Nacional de respuesta al Impacto de la guerra. El mal tiempo, y no el alza de los precios del gasoil, dejan en tierra a parte de la flota pesquera del archipiélago. La Asociación de distribuidores de productos petrolíferos de Mallorca admite que los mercados se han tranquilizado en los últimos días. En sucesos, prisión sin fianza para dos de los detenidos por formar parte de un grupo criminal y espiar a la pareja del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. En deportes, Rafa Nadal ya está en cuartos de final del torneo de Indian Wells. En el tiempo, las lluvias acompañadas de barro serán las protagonistas de la jornada, donde se ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros en el levante y la Serra de tramuntana.