Más de Uno Mallorca. Noticias 15/09/2022

La Presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, podrá sacar adelante el patrocinio al Real Mallorca y el Atlético Baleares, tras alcanzar un acuerdo con los partidos de la oposición: Ciudadanos y Proposta per les Illes. El CES no prevé que Baleares entre en recesión, pero si tenga una importante desaceleración económica. El Consell de Mallorca repartirá 21 millones de euros entre los Ayuntamientos de la isla para que puedan mejorar su oferta turística mediante proyectos sostenibles. En sucesos, encontrado el cuerpo sin vida de un submarinista en la Playa de Cala Bona, en Son Servera. Además, una mujer de 35 años se encuentra herida grave tras caerse en patinete en Palma. La Presidenta del Govern, Francina Armengol, no tendrá que comparecer para dar cuenta del borrador del Parlamento europeo sobre la investigación de explotación sexual a menores tutelados en Baleares. En deportes, el ex vicepresidente del Govern, Biel Barceló, califica de lamentable la sanción de Robert Sarver, accionista del Mallorca, por la NBA. En el tiempo hoy tendremos intervalos nubosos con temperaturas que bajan ligeramente.