Más de Uno Illes Balears. Noticias 07/09/2021

Mallorca y Formentera han puesto fin a la prohibición de las reuniones sociales de no convivientes durante la madrugada, algo que ya no existía en Menorca, pero que se mantiene en Ibiza de 2 a 6h de la madrugada. La buena situación epidemiológica de casi todo el archipiélago ha llevado al Govern a aprobar este nuevo marco de restricciones contra la pandemia, que seguirán vigentes hasta el próximo lunes. Baleares registra un nuevo fallecido por coronavirus y 67 nuevos contagios, mientras mejoran casi todos los indicadores de las islas. La Asociación hotelera de Sa Coma y Cala Millor estima un 50% de la ocupación hotelera en septiembre, pero no prevé alargar la temporada hasta noviembre. Tal y como avanzó en Onda Cero la presidenta del PP balear, Marga Prohens, los populares presentarán una propuesta de reforma fiscal en el Parlament. En deportes, el Atlético Baleares se muestra en Onda Cero ilusionado por el inicio de liga. En el tiempo amanecemos con brumas matinales, en una jornada de intervalos de nubes altas y temperaturas que se mantienen en 32 grados de máxima.