Más de Uno Illes Balears. Noticias 29/11/2022

Fallecen dos barranquistas en el Torrente l'Assarell de Pollença, tras verse sorprendidos por la crecida del nivel del agua mientras realizaban el descenso, mientras que una tercera persona ha conseguido ser rescatada con vida por la Guardia Civil. El Govern denunciará ante la Fiscalía las amenazas que ha sufrido una profesora del Colegio La Salle de Palma que pidió a unos alumnos que retiraran una bandera de España que habían colgado para apoyar a la selección de fútbol. La Comisión de ordenación turística del Consell d'Eivissa aprueba once proyectos de reformas hoteleras por valor de 8'6 millones de euros. En tribunales, en el Juicio del Caso Cursach quedará absuelto tras retirarse la última acusación particular mantenida contra él. Enfermeras, técnicos, sanitarios y fisioterapeutas se vuelven a concentrar frente a la sanidad privada, mientras la Presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, reclama que Baleares pueda aumentar el plus de insularidad. Jaume Colom ha sido nombrado Presidente de la APB. En deportes, la UD Ibiza sigue colista tras perder con el Andorra. En el tiempo, hoy tendremos intervalos nubosos que podrían dejar chubascos ocasionales en el norte de Mallorca y Menorca.