Más de Uno Illes Balears. Noticias 25/11/2021

La Presidenta balear, Francina Armengol, se muestra partidaria de exigir el certificado Covid para acceder a la hostelería, aunque desde Pimem Restauración su presidenta, Eugenia Cusí plantean su legalidad. Mientras, sigue creciendo la presión asistencial en las islas y los contagios de coronavirus. El Consell d'Eivissa ofrece medio millón de euros en ayudas sociales para las 22 familias del edificio Don Pepe que deben abandonar el próximo 17 de diciembre. Prisión provisional y sin fianza para otros tres fugados del avión que aterrizó de urgencia en el Aeropuerto de Palma y que fueron detenidos en Sencelles. Hoy se conmemora el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer con varias manifestaciones organizadas en las islas. En deportes, el C de Ibiza se muestra decepcionado por no disputar la eliminatoria de Copa del Rey en Can Misses. En el tiempo seguimos con intervalos nubosos en las islas, en una jornada de lluvias ocasionales y tormentas y con una importante bajada de las temperaturas.