Más de Uno Illes Balears. Noticias 24/11/2020

El Govern balear da marcha atrás y de momento no obligará a la restauración a registrar a sus clientes, aunque pondrá en funcionamiento códigos QR. Ya es obligatorio portar una PCR negativa para entrar en el país desde zonas de riesgo y solo cinco pasajeros alemanes serán propuestos para sanción al no cumplir con la nueva norma en Palma. Este martes se endurecen las medidas sanitarias en la isla de Menorca y se levanta el confinamiento perimetral de Manacor. Muere un hombre de 79 años en Petra al caerle la rama de un árbol que estaba cortando. En los deportes, el ex capitán del Atlético Baleares, Guillem Valloris, afirma en Onda Cero que sabe cuáles son "los males" del equipo. En cuanto al tiempo, tenemos intervalos nubosos y temperaturas que se mantienen.