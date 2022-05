Más de Uno Illes Balears. Noticias 24/05/2022

El Govern inicia una oferta pública de empleo para estabilizar más de 8.600 plazas de trabajadores públicos: de servicios generales, educación y sanidad para reducir la temporalidad por debajo del 8%, como marca la normativa estatal. El PP plantea que la nueva ley turística pase por el Consell Consultiu, algo que no comparte el portavoz del Gover, Iago Negueruela. En Ibiza se ha presentado el nuevo partido político "Per Balears", como una formación de centro y regionalista. En materia económica, el presidente de CaixaBank vaticina que las islas alcanzarán este año crecimientos del PIB cercanos al 10%. En sucesos, un accidente de tráfico ocurrido esta madrugada en Palma deja dos heridos, uno de gravedad. Y un joven de 19 años sufre un politraumatismo grave tras tirarse de cabeza a una piscina que apenas cubría medio metro. Detenido en Ibiza un hombre de 49 años por intentar secuestrar en la calle a un niño de tres años. En deportes, el director técnico del Mallorca confirma en Onda Cero la continuidad del técnico Javier Aguirre la próxima temporada. En el tiempo amanecemos con sol, bajada de temperaturas, aunque por la tarde no se descarta algún chubasco ocasional.