Más de uno Illes Balears. Noticias 21/06/2023

A pesar de la cesión de los populares a VOX, de la Presidencia del Parlament, el PP insiste que todavía no es seguro que los de Abascal les cedan un gobierno en solitario, por lo que hoy volverán a sentarse a negociar la investidura de Marga Prohens. Gabriel Le Senne es el nuevo Presidente del Parlament balear, en su discurso ha pedido apartar el sectarismo, y que las leyes sean una ayuda, y no un obstáculo. Desde la izquierda parlamentaria, aventuran una legislatura de enfrentamiento. El nuevo Presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Ibiza y Formentera para hablar de los retos a los que se enfrenta en la institución, haciendo especial hincapié en la vivienda y el alquiler ilegal. En tribunales, el ex Alcalde de Ibiza, el socialista Rafael Ruiz, declarará hoy en el Juzgado número 3 de Palma como investigado en el caso Puertos. Mientras, cuatro ex consellers del Consell de Formentera tendrán que declarar en agosto como investigados por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de los amarres de S’estany des peix. En deportes, el nuevo técnico del Mallorca B, Gustavo Siviero, expresa en Onda Cero su confianza con el proyecto de la cantera. En el tiempo, últimas horas de la primavera… A las 4 y 58 minutos de la tarde daremos la bienvenida al verano, en una jornada que se prevé de nuevo calurosa, sobre todo en Mallorca, donde se volverán a activar las alertas por temperaturas que alcanzarán los 37 grados.