Más de Uno Illes Balears. Noticias 18/02/2021

Baleares suma dos fallecidos más a causa del coronavirus este miércoles y menos de 100 contagios nuevos. El Govern reclama más vacunas para Baleares en el Consejo Interterritorial celebrado este miércoles y la consellera de Salud, Patricia Gómez, pide revisar los criterios nacionales de la desescalada para mantener la incidencia del virus "a la baja". Satse denuncia a la Gerencia del Área de Salud de Ibiza por "irregularidades" en la gestión de personal y EPI-s. Més per Menorca, Més per Mallorca, El Pi, C's y el PP no se rinden y vuelven a registrar en el Parlament una propuesta para llevar al Gobierno al Tribunal Constitucional por el "incumplimiento del hecho insular". En los deportes, a Rafa Nadal se le escapa el Gran Slam de Australia al caer ante Tsitsipas. En cuanto al tiempo, amanecemos con brumas y bancos de niebla, nubes altas y temperaturas en ligero ascenso.