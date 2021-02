Más de Uno Illes Balears. Noticias 17/02/2021

La subdirectora de atención a la Cronicidad del Ib-Salut, Angélica Miguélez, avanza a Onda Cero el número de trabajadores sociosanitarios de residencias de ancianos que no han autorizado recibir la vacuna de la Covid-19 en Baleares, una vez completado el período de vacunación. Son un total de 381 trabajadores que han mostrado 'reticencias', por lo que el Govern seguirá haciendo "repescas" para vacunar al personal que no quiso. El Parlament rechaza finalmente presentar un recurso de inconstitucionalidad a los PGE de 2021 porque faltan varios diputados y porque PSIB, Unidas Podemos y Vox votan en contra de la propuesta de El Pi, Més per Mallorca y Més per Menorca. El Gobierno asegura que no priorizará a las comunidades turísticas en la vacunación. Baleares suma 104 nuevos contagios de coronavirus y cuatro fallecidos más. En los deportes, pendientes del partido que jugará Nadal contra Tsitsipás en el Abierto de Australia. En cuanto al tiempo, sigue la estabilidad meteorológica.