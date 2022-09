Más de Uno Illes Balears. Noticias 16/09/2022

La Federación hotelera de Mallorca se opone a la propuesta de MES y Unidas Podemos para incrementar el impuesto de estancias turísticas durante la temporada alta de 2023, consideran que esta fórmula pretende tapar la incapacidad del Govern para gestionar los flujos de turistas. Més per Palma rechaza la creación de nuevas rutas turísticas entre Estados Unidos y Mallorca, después de que el Alcalde de Palma anunciara en ONDA CERO la posibilidad de abrir una nueva conexión directa con la costa este. En Formentera, ya se ha abierto el proceso para solicitar hasta 50 plazas turísticas en viviendas de la isla. La ocupación hotelera de Ibiza y Formentera se sitúa en el 94% en agosto, según la patronal hotelera. El Consell de Menorca asumirá la financiación de los tramos horarios de la educación de 2-3 años que no cubre el Govern. En deportes, el Palma Futsal reivindica patrocinios deportivos para todos los clubes y no solo para el Real Mallorca. En el tiempo, hoy nos espera una jornada de lluvias en Baleares, a partir de las 12h se activará la alerta naranja en todo el archipiélago por fuertes lluvias y tormentas.