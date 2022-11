Más de Uno Illes Balears. Noticias 15/11/2022

El TSJIB deniega las medidas cautelares solicitadas por un padre, que reclamaba el 25% de las horas lectivas en español en el instituto de su hija. El PP balear pide a los socialistas que no den lecciones, tras la protesta por la sanidad en Madrid, porque la situación en Baleares es peor que en la comunidad de Madrid. De hecho, el jefe del servicio de cirugía cardíaca de son espases dice que faltan médicos especialistas. El paro de transportistas se está desarrollando con normalidad y sin incidencias en Baleares, aunque desde la CAEB muestran su preocupación por los posibles efectos económicos que estos paros podrían provocar en las islas de cara a la campaña de Navidad. Més per Mallorca defiende mañana en el Senado una mocion para limitar la venta de viviendas a los no residentes en Baleares. El PP considera que la implantación de una oficina judicial en lugar de un juzgado en Formentera supone un retroceso para la isla. En deportes, el director deportivo del Mallorca, Pablo Ortells, anuncia en ONDA CERO su intención de renovar a Javier Aguirre. En el tiempo hoy tendremos intervalos nubosos en el archipiélago.