Más de uno Illes Balears. Noticias 13:50 14/06/2023

El Alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, sigue detenido en los calabozos de la Guardia Civil, a la espera de pasar a disposición judicial, por presuntas irregularidades urbanísticas. El líder de VOX en Baleares, Jorge Campos, no descartar en ONDA CERO su abstención en la investidura de Prohens y ha dicho que ambas formaciones van a tener que esforzarse para evitar que se repitan las elecciones autonómicas. Proposta per les Illes no se presentará a las elecciones generales del próximo 23 de junio. La Asociación de Líneas Aéreas ha trasladado su preocupación por las huelgas repetidas de controladores aéreos en Francia. El Consell de Menorca garantiza el servicio de Jaleo Bus para todas las fiestas patronales, aunque desde el PP lamentan la falta de información. En sucesos, tres heridos graves tras sufrir un accidente laboral en Calvià. Y varios vecinos de Palma desalojados tras el derrumbe de la balconada de una vivienda en El Terreno. Las reservas hídricas de Baleares se sitúan al 59% de su capacidad en mayo, tres puntos menos que el mes anterior, aunque la situación mejora respecto al año pasado.