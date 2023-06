Más de uno Illes Balears. Noticias 13:50 01/06/2023

La coordinadora autonómica de Podemos en Baleares, Antònia Jover, admite que los resultados cosechados por su partido en las elecciones del pasado domingo no han sido malos, sino catastróficos. Por ello, toda la ejecutiva de la formación ha puesto su cargo a disposición del Consejo ciudadanos autonómico, que se celebrará el próximo 10 de junio, donde previsiblemente ratificarán esta decisión. Mientras, en el PP esta tarde van a celebrar un Comité ejecutivo autonómico para analizar los posibles escenarios de cara a la formación de gobierno. Desde Més per Mallorca han aclarado hoy en Onda Cero que su formación no dará apoyo a un gobierno liderado por el PP. De cara al adelanto electoral de las generales, Més per Mallorca se aferra a la coalición Ara Més para concurrir con el resto de fuerzas de la izquierda ecologista de las islas. Los ciudadanos de Fornells tendrán que desplazarse 9 kilómetros para votar el 23 de julio para que las fiestas patronales no interfieran en los comicios. En tribunales, ha terminado sin acuerdo la vista previa del caso Multimedia, en el que están implicados varios ex altos cargos y dirigentes del PSOE, acusados de delitos de corrupción.