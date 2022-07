Más de Uno Illes Balears. Noticias 12/07/2022

El empresario Tolo Cursach guarda silencio en el juicioo en el que se sientan en el banquillo por presunta corrupción, al igual que su mano derecha, Tolo Sbert, que tampoco ha querido declarar. Si lo han hecho varios agentes policiales, como Joan Miguel Mut, ex jefe de la policía local de Palma ya jubilado, o los agentes de la Patrulla Verde Bartolomé Capó y Gabriel Torres, que han negado que se acosara a los locales competencia de Cursach. José María Rodríguez está a un paso de entrar en prisión después de que el Supremo confirmara la condena a tres años y medio de prisión por prevaricación en el Caso Over. El Govern elude valorar la propuesta de Més per Mallorca para limitar los vuelos en el Aeropuerto de Palma, pero admite que quiere ordenar mejor el turismo de Baleares. Baleares tiene el precio de la vivienda más cara de toda España, a 2.496 euros el metro cuadrado según la consultora Gesvalt. Interceptadas otras dos pateras en Ibiza, una en la isla de Tagomago con 12 personas a bordo, y otra en la zona de Sant Francesc de s'Estany con 5 migrantes. En deportes, se mueve el mercado de fichajes... José Carlos Teixiera ya es nuevo jugador del Ibiza, mientras el Atlético Baleares presenta a Jordi Roger como nuevo entrenador. En el tiempo Mallorca se lleva la peor parte de la ola de calor, el sur e interior de la isla estarán hoy en alerta amarilla por temperaturas que superarán los 36 grados.