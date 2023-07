Más de uno Illes Balears. Noticias 05/07/2023

Marga Prohens tendrá que esperar a mañana jueves para ser investida Presidenta del Govern, en la segunda votación del debate de investidura. La abstención de VOX será la clave para que la popular se proclame Presidenta del ejecutivo autonómico, por mayoría simple. La sesión de este martes ha estado marcada por la intervención de los grupos parlamentarios, mientras la socialista Francina Armengol acusa a Prohens de blanquear a la extrema derecha, Més per Mallorca ha acusado a la popular de crear un problema donde no lo hay, por la promesa de que los padres puedan elegir tanto la lengua como el centro en el que estudian sus hijos. La popular no ha dudado en hacer uso de su turno de réplica, para rechazar el discurso del miedo de la izquierda, por su pacto con VOX. En el Consell de Mallorca, PP y VOX ya han cerrado un acuerdo y el reparto de carteras, que deja la presidenta al popular Llorenç Galmés, mientras que VOX ostentará una Vicepresidencia y el Departamento de Promoción económica y desarrollo local. En cuanto a los datos del paro, Baleares sigue a la cabeza de la creación de empleo en España. Nunca en un mes de junio se habían registrado 622.400 personas trabajando, son un 5% más de afiliados a la seguridad Social que el mismo mes del año pasado. En sucesos, un hombre de 64 años ha fallecido esta madrugada, tras sufrir un accidente de tráfico en Pollença. Y sepan también que ha quedado detenida la conductora de 56 años, que ayer se entregó ante la Policía Local de Palma, como responsable del atropello mortal de un camionero en la Vía de cintura de Palma. En deportes, el Mallorca hará en breve oficial la venta de Kang In Lee al PSG. En el tiempo, hoy tendremos cielos casi despejados, con temperaturas que se mantienen en los 32 grados de máxima en Palma, 30 en Ibiza, 29 en Maó y 28 en Formentera.