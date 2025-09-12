El trote, el deporte con más arraigo en Mallorca

El Institut de l’Esport Hípic de Mallorca ha destacado el auge del trote y la ampliación de actividades en los hipódromos con motivo de la celebración de la Diada de Mallorca. Según el presidente del organismo, Gaspar Oliver, este deporte cuenta con una gran afición y el Institut está "dando a conocer mucho más el mundo del trote y todo lo que se relaciona a través del trote". El presidente también ha resaltado en declaraciones a Onda Cero que la hípica en la isla es una de las actividades más arraigadas, afirmando que "Baleares es la comunidad autónoma de España que tiene más ganaderías hípicas de toda España".

Oliver ha destacado las dos carreras de trote que se celebran en el marco de la Diada de Mallorca: el Gran Premi Diada de Mallorca, que tiene lugar este viernes en el hipódromo de Son Pardo, y el Premi Diada de Mallorca, una nueva competición para potros de dos años que se disputará el 21 de septiembre. "Por primera vez se hace una carrera de potros de dos años para fomentar más el mundo de la cría, que en los últimos años ha tenido un aumento espectacular", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que el hipódromo de Son Pardo y el de Manacor han experimentado un "giro de 180 grados", pasando de ser recintos casi exclusivamente dedicados a las carreras a acoger una variedad de actividades, incluyendo exhibiciones de doma clásica, saltos y concursos de pura raza.