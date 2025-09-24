Santanyí apuesta por la "contención" y la calidad como respuesta a la masificación turística

El regidor de Turismo y Playas de Santanyí, Rafel Batle, ha puesto de relieve la necesidad de apostar por un turismo de calidad frente a la cantidad y ha defendido el concepto de “contención” como una herramienta de control del flujo de visitantes. En una entrevista concedida a Onda Cero, Batle ha destacado que, pese a un ligero descenso en el gasto complementario durante la temporada alta, se han igualado las cifras de ocupación hotelera del año anterior.

Según el regidor de turismo, el perfil del viajero ha cambiado este año, y aunque la ocupación en establecimientos hoteleros se ha mantenido, la oferta complementaria ha sufrido un “disminución de gasto”. A su juicio, el turista llega con un presupuesto más limitado y prioriza el alojamiento.

En relación con el debate sobre la masificación turística y los resultados de la encuesta de la AETIB, Batle se ha mostrado “de acuerdo en el tema de la contención”. Ha asegurado que, si bien “el turista malo es el que no viene”, el municipio está buscando un turismo de calidad para evitar el “descontrol” que se genera con una afluencia excesiva, lo que provoca un “sobrecoste para el ayuntamiento” en servicios como aparcamientos y mantenimiento de playas. El regidor ha preferido usar el término “contención” en lugar de “limitación”, al considerarlo sinónimo de “control”.

Diversificación y proyectos de futuro

Batle ha destacado el orgullo del consistorio por el compromiso del sector hotelero, que "cada año renueva continuamente" apostando por la calidad. Como ejemplo de esta colaboración, ha mencionado un convenio firmado con la Conselleria de Educación y una empresa hotelera para la implementación de un ciclo de Formación Profesional de hostelería en el municipio. "Estamos muy orgullosos de poder generar cantera", ha afirmado en Onda Cero.

En cuanto a la preservación del patrimonio natural, Santanyí cuenta con "cinco playas abanderadas con banderas de calidad". Batle ha reiterado que el principal activo del municipio es el “sol y playa”, si bien se está trabajando en diversificar la oferta con propuestas de turismo gastronómico, cultural y deportivo.

Para impulsar esta diversificación y desestacionalizar la temporada, el Ayuntamiento ha lanzado una guía de snorkel y varias de senderismo y ciclismo. El regidor ha reconocido la necesidad de que compañías aéreas también apuesten por alargar la temporada. El departamento de Turismo ha optado por la digitalización y ha lanzado podcasts turísticos, una herramienta que permite al visitante "ir paseando y escuchando lo que se van a encontrar".

De cara al futuro, uno de los proyectos más relevantes es la apertura, a finales de este año, del Centro Multifuncional de Cala d’Or, que albergará un nuevo cuartel de la Guardia Civil. Batle ha concluido que, en términos de promoción, el municipio seguirá acudiendo a ferias turísticas "para tener presencia" y reforzar la imagen de Santanyí como un destino de calidad.