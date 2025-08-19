El restaurante Flanigan celebra 38 años de gastronomía y regatas en Puerto Portals

El restaurante Flanigan, un punto de encuentro en Puerto Portals, ha sido protagonista en el marco de la Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week. En una entrevista en el programa "Más de Uno Mallorca" de Onda Cero, la CEO del establecimiento, Sara Arias, ha compartido los pilares del éxito del negocio familiar, fundado por su padre, Miguel Arias, y su estrecha relación con el mundo de la vela.

Arias afirma que la clave del restaurante, que opera los 365 días del año con cocina ininterrumpida, radica en la "esencia que puso Miguel Arias con el ejemplo de crear equipo, constancia y darle algo especial a cada uno de los clientes". La directiva ha destacado la importancia de sus clientes habituales y la calidad constante del producto.

La CEO ha rememorado la conexión de Flanigan con las regatas, describiéndolas como eventos de "mucho caos, mucha organización logística, pero una esencia y una vibra entre las personas". Ha recordado momentos como "montar paellas en medio del pasillo" y los encuentros de marineros, destacando el restaurante como un "sitio emblemático de diversión y anécdotas". Asimismo, Arias ha revelado que el logo de unos ratones navegando, que simboliza el mar, el equipo y las regatas, fue un regalo de la familia Bennett, clientes del restaurante, y ha sido recuperado hace cuatro años.

En cuanto a la oferta gastronómica, Sara Arias ha mencionado que el éxito de los platos radica en la "sencillez" y en el uso de "no más de tres ingredientes", destacando su apuesta por la comida casera. Asegura que parte esencial de la experiencia en Flanigan son los empleados, quienes "venden el producto como se lo hubieran cocinado ellos" y están "orgullosos de lo que ponen en el plato".

Además de su papel en tierra, Flanigan ofrece servicios de catering para barcos. Arias subraya que, al igual que en el restaurante, la calidad y la sencillez son prioritarias, con opciones de comida "finger food" como las "croquetas de cine" o los "bocaditos de merluza". Por último, la CEO ha resaltado el rol del restaurante en la vida social de Puerto Portals, un lugar donde los clientes pueden "dejarse ver y ser visto".