Prohens propone seguir la línea de Italia o Australia para frenar la inmigración irregular en Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha solicitado en una entrevista concedida a Onda Cero la adopción de medidas que ha calificado como "necesarias e imprescindibles" para gestionar el aumento de la inmigración irregular en Baleares. La presidenta ha señalado una vez más que las islas se han convertido en una "frontera sur de Europa" y en "la ruta que más crece en toda Europa" en la llegada de personas migrantes. Según ha explicado en el programa Más de Uno Illes Balears, mientras que hace diez años llegaba una veintena de personas, este año se ha superado la cifra total de 2024. Prohens ha lamentado la falta de reconocimiento por parte del Gobierno central de que la ruta balear "está consolidada" y ha mencionado que quince personas permanecen desaparecidas en las costas de Mallorca tras tratar de acceder en patera a territorio balear.

En el marco de esta situación, ha hecho referencia a la necesidad de "actuar en origen" y de lanzar el mensaje de que "no podemos ser la puerta de entrada de Europa, no podemos acoger a todo el mundo". Ha calificado la situación como una "emergencia", pese a lo que afirme el Gobierno de España, y ha indicado que actualmente los Consells insulares tutelan a más de 690 menores migrantes no acompañados. Al ser consultada sobre si vería con buenos ojos medidas drásticas como las adoptadas por Italia o Australia, ha respondido que son "necesarias e imprescindibles".

En cuanto a la gestión de los menores migrantes, Prohens ha declarado que se agotarán "todas las vías legales que otorga el estado de derecho" para evitar el reparto de otras comunidades autónomas. Ha expresado su preocupación por la falta de recursos y profesionales, y ha manifestado que los Consells insulares están analizando la posibilidad de habilitar ubicaciones que "no deberían destinarse a ninguna persona porque no cumplen las condiciones". Ha calificado como "inconcebible, inasumible e insultante" que la ministra de Infancia, Sira Rego, la acusara de ser "una tierra racista" por solicitar más medios.

Respecto a la vivienda, la presidenta ha reconocido en Onda Cero que los políticos son "conscientes" de los problemas de acceso de los residentes y ha afirmado: "soy la primera que hago autocrítica". Ha defendido la labor de su ejecutivo con el inicio de la construcción de más de 900 viviendas públicas en distintas fases de ejecución. No obstante, ha criticado la Ley de Vivienda estatal, indicando que "protege al okupa" y a quienes "dejan de pagar el alquiler". Ha señalado que el miedo a esta ley hace que los propietarios prefieran no participar en programas como el de 'Alquiler seguro' y dejen sus viviendas vacías.