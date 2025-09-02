Pescadores baleares critican las restricciones europeas: "Empezaremos a ver barcos amarrados"

La escasez de producto y el encarecimiento de los precios del pescado local durante el verano se deben, en gran parte, a las nuevas normativas de la Unión Europea, según ha denunciado en Onda Cero la Federación de Cofradías de Pescadores de Baleares. Su presidente, Domingo Bonnín, ha destacado que estas regulaciones son "muy estrictas" y establecen un límite de 130 días de pesca anual para las embarcaciones de arrastre, una flota que representa el 70% de la producción de pescado de las islas.

El líder del sector pesquero ha afirmado que, como resultado, "empezaremos a ver barcos amarrados por falta de días", una situación que califica de "incongruencia". Bonnín ha señalado en el programa Más de Uno Mallorca que estas restricciones, impuestas por Bruselas, no tienen en cuenta la realidad de un territorio insular y están obligando a los pescadores a "gestionar la miseria en cuanto a días, lo cual es muy complicado".

El presidente de la federación ha comparado en Onda Cero las cifras actuales del sector con las de hace 50 años, cuando en 1975 había 1.300 embarcaciones y 3.300 pescadores profesionales en todo el archipiélago. Actualmente, la flota balear se ha reducido a 260 barcos y 460 pescadores, lo que, a su juicio, demuestra que el sector ha realizado un esfuerzo notable por la sostenibilidad. En este sentido, ha destacado que "nuestros recursos están en muy buenas condiciones" y que el sector ha "logrado el equilibrio entre lo que sacamos del mar y lo que queda". Bonnín ha señalado que "en el café para todos siempre salimos perjudicados" al aplicar normativas generales a un territorio con características tan particulares.

Respecto a los precios, ha explicado que la subida se debe a la ley de la oferta y la demanda, donde "la demanda se multiplica por diez y la oferta es la misma", lo que provoca que "quien paga las consecuencias es el consumidor local". El líder de los pescadores también se ha referido al impacto del cambio climático, señalando que especies tropicales como la llampuga y la gamba blanca podrían beneficiarse, mientras que otras como la merluza podrían desplazarse a aguas más frías.