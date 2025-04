'Be Palma' despliega su oferta gastronómica, artesanal y musical en el Parc de la Mar

El Parc de la Mar acoge hasta el próximo domingo la feria 'Be Palma', un evento que busca convertirse en punto de encuentro para residentes y visitantes en torno a la gastronomía local, la artesanía y la música. La inauguración oficial ha tenido lugar este miércoles y ha contado con la presencia del director regional de Atresmedia radio en Baleares, Juan Carlos Enrique, la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos del Ajuntament de Palma, Lupe Ferrer, el director general de Comercio, Toni Fuster, junto a los organizadores de la feria 'Be Palma', AgenciaCom y Unisport Consulting.

La feria, ubicada frente al Palma International Boat Show, dispone de nueve casetas dedicadas a diferentes tipos de bebida, incluyendo refrescos, cerveza, vino y zumos naturales, y otras ocho casetas con propuestas culinarias que abarcan desde elaboraciones tradicionales como 'llonguets' y 'empanadas' hasta opciones como hamburguesas y salchichas con productos locales.

El Parc de la Mar se convierte en escaparate del producto local con la feria 'Be Palma'

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos del Ajuntament de Palma, Lupe Ferrer, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía a disfrutar de esta evento que califica como una "feria de calidad". Ferrer ha destacado que 'Be Palma' se realiza "con mucho cariño desde hace 14 años" y mantiene su esencia centrada en el "producto local, producto de Mallorca, producto de estas islas, artesanía de estas islas". La regidora ha subrayado la importancia de este evento para mostrar "esa imagen importante que queremos dando valor a la calidad, a la cultura de la gastronomía" tanto a residentes como a visitantes.

La programación de 'Be Palma' incluye sesiones diarias de DJs locales, comenzando cada día a las 20.00 horas con el 'Afterwork Palma International Boat Show by Be Palma'. A lo largo de los días, pasarán por el escenario artistas como Miquel Font, Rachel de Vidal, Stefano Munari, Dj & Saxo, Bea V, T-Mark, La Fábrica del Funk, Antto Cabanellas i Biel Castell, Jaume Colombàs, Kill Beat y Manu Pérez.

La feria, organizada por AgenciaCom y Unisport Consulting, cuenta con Onda Cero como emisora oficial. Los asistentes pueden consultar el listado completo de casetas y la programación musical detallada en la página web del evento.