Habtur desmiente al Gobierno: las viviendas turísticas retiradas no son "ilegales"

La Asociación de Viviendas Turísticas de Baleares (Habtur) ha reaccionado a la notificación del Ministerio de Vivienda que exige a las plataformas de alquiler retirar casi 2.400 anuncios de viviendas en las islas. Según Antoni Barceló, presidente de la patronal, estas viviendas no son ilegales, sino que no han podido conseguir el registro único obligatorio por "problemas con el registrador".

"No son casas ilegales, son casas completamente legales, pero que de momento no han podido conseguir el registro único por problemas con el registrador", ha afirmado en declaraciones a Onda Cero Barceló, quien ha explicado que la mayoría son fincas de campo antiguas, algunas con más de 100 años y en manos de familias desde hace generaciones. A pesar de tener licencia, se encuentran con que "el registrador depende del registrador", lo que dificulta el proceso en el 20% de los casos.

Barceló también ha cuestionado la premisa del Gobierno de que estas viviendas pasarán al mercado de alquiler de larga duración. Según él, "prácticamente ni un solo piso" está afectado, ya que la mayoría de los casos son viviendas unifamiliares con "seis o siete habitaciones, sin calefacción, con unos gastos de mantenimiento enormes" que no son aptas para el alquiler residencial. En este sentido, ha calificado de "incorrecto" el concepto de "pisos turísticos" utilizado por el Ministerio en su comunicación, ya que en Baleares la mayoría de las viviendas vacacionales son unifamiliares.

Respecto al control de la oferta ilegal, el presidente de Habtur ha reconocido que "se ha hecho más, pero muy lejos de ser suficiente", y ha cifrado la oferta legal de alquiler vacacional en un 15% del total de turistas.