El Govern se opone a acoger más menores migrantes por estar por encima del 1000% de su capacidad

La protección de los menores tutelados y la reducción de las listas de espera en dependencia y discapacidad son las principales prioridades que se ha marcado la nueva consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern, Sandra Fernández. Durante una entrevista concedida a Onda Cero, la consellera ha reiterado la oposición del ejecutivo autonómico a acoger a más menores migrantes no acompañados, argumentando una falta de capacidad que, según sus palabras, "está por encima del 1000% de su capacidad".

Fernández ha señalado que su postura no es política, sino que busca garantizar una atención digna a estos menores, lo que incluye no solo "un techo y comida", sino también profesionales, escolarización y formación. En este sentido, ha lamentado que el Gobierno central no reconozca la ruta de inmigración consolidada desde Argelia hacia las islas, y ha criticado que la redistribución de menores excluya a comunidades como Cataluña y el País Vasco. La consellera ha concluido su intervención pidiendo al Gobierno central que luche contra la inmigración ilegal y contra las mafias, ya que "toda África no cabría nunca en Europa".

Por otro lado, la consellera ha anunciado un plan de choque que se presentará en septiembre para reducir las listas de espera en dependencia y dar una respuesta "digna" a las personas y familias que la necesitan. Fernández ha destacado la importancia de "cuidar al cuidador", lo que incluye tanto a los familiares como a los profesionales del sector. Ha mencionado que se han impulsado mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores que atienden a menores en la Fundación Estel, como un plus de peligrosidad, para reconocerles y valorar su esfuerzo.

En último lugar, Fernández ha expresado su orgullo por el tercer sector social de Baleares, que considera "pionero y único en España", y ha anunciado la intención de impulsar una ley de derechos de las personas con discapacidad para "recoger y garantizar ese modelo".