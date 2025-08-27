La consellera de Trabajo prevé un agosto con menos paro y más afiliación que en 2024: "Los datos son mejores que el año pasado"

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha adelantado en Onda Cero que su departamento trabaja en un "novedoso" plan de empleo que estará listo antes de que finalice el año. Este plan, acordado con los agentes sociales, busca la "calidad de la ocupación" y se diferencia del anterior, que se centró en la reactivación tras la pandemia. La consellera ha subrayado que el objetivo es "que Baleares sea un referente de ocupación de calidad", reteniendo talento y fomentando aspectos como la conciliación y la salud laboral. Este plan se aprobará por decreto, sin necesidad de tramitación parlamentaria.

Por otro lado, la consellera se ha mostrado cautelosa a la hora de valorar la actual temporada turística, y ha evitado crear alarma ante las quejas de restauradores y taxistas. Catalina Cabrer ha señalado en Onda Cero que sus datos diarios de empleo muestran que la temporada "va a ser muy buena y muy similar al año pasado", con una mayor "caída del paro y un aumento de la afiliación". Cabrer ha insistido en que hay que esperar a los datos oficiales de agosto y al final de la temporada para sacar conclusiones definitivas, y ha recalcado que el mes de agosto es un "mes valle" en términos de contratación, lo que es habitual todos los años.

En cuanto a la saturación, Cabrer ha asegurado que el Pacto por la Sostenibilidad "ha venido para quedarse". Ha revelado que el Govern ha recibido 544 medidas concretas y fundamentadas, y que antes de la próxima temporada turística se pondrán en marcha acciones de calado. Entre las propuestas que se debaten, ha mencionado la posibilidad de que los fondos de la ecotasa se destinen por primera vez al "bienestar de las personas trabajadoras", incentivando a las empresas a mantener a sus empleados con contratos de todo el año, bajar la siniestralidad o contratar a personas con discapacidad.

En relación con la crisis migratoria, Cabrer se ha alineado con la postura del Govern, que ha criticado la falta de "sensibilidad" y "dejadez de funciones" del Gobierno central. La consellera ha defendido la posición del Ejecutivo balear, que ha presentado dos recursos judiciales contra la gestión del Estado en el reparto de menores, señalando que el problema no es la falta de solidaridad, sino la "capacidad" de las islas para acoger a los menores.