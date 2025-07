CCOO cuestiona la legalidad del convenio en la hostelería balear y no garantiza su adhesión final

El principio de acuerdo para el convenio de hostelería de Baleares, alcanzado entre la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y UGT, que contempla una subida salarial del 13,5% en tres años, ha generado reacciones diversas entre los sindicatos. El secretario general de UGT Servicios, José García Relucio, ha confirmado la desconvocatoria de las huelgas y movilizaciones previstas para julio. Relucio ha calificado en Onda Cero el acuerdo como un "logro", y ha destacado la subida del 6% el primer año, una cifra sin precedentes en la historia del convenio. Además de la mejora salarial, UGT ha resaltado los avances en salud laboral, como medidas contra el estrés térmico en cocinas y la obligación de adaptar la uniformidad para el confort de los trabajadores, así como la medición de cargas de trabajo en el departamento de pisos.

Un punto que García Relucio ha enfatizado como un gran éxito es la nueva garantía de ocupación para los fijos discontinuos, que por primera vez permitirá alcanzar hasta nueve meses de garantía de ocupación al año, rompiendo con un patrón de más de 30 años de negociación. Respecto a la jornada laboral, aunque no se ha logrado la reducción a 35 horas, se ha acordado una disposición adicional que abre la puerta a negociar una jornada de 37,5 horas si es aprobada en el Parlamento. UGT también ha hecho un llamamiento a las empresas para que apliquen la subida salarial con carácter retroactivo desde el 1 de abril, sin esperar la publicación oficial del convenio.

Por su parte, Comisiones Obreras, a través de su presidente de la Federación de Servicios, Héctor Gómez, ha mostrado en Onda Cero una postura más cautelosa. CCOO, aunque reconoce haber participado activamente en el proceso negociador y en las movilizaciones, lamenta no haber sido convocado al preacuerdo final. Gómez ha expresado dudas sobre la legalidad del proceso. Por ello, CCOO se ha comprometido a estudiar en profundidad el texto del preacuerdo antes de comprometerse a firmarlo.

Héctor Gómez ha manifestado que, si bien la subida salarial no es negativa, su sindicato hubiera preferido un incremento mayor, cercano al 15%. No entienden en qué ha cambiado la negociación respecto al pasado jueves, cuando todas las partes estaban sentadas en la mesa y la patronal ofrecía un 11%. Gómez ha señalado que "el resto de materias ya estaban habladas, como puede ser, por ejemplo, la garantía de ocupación, la renovación de las cargas de trabajo, que además he visto que el preacuerdo habla de que hasta el 2028 no será obligatorio". También ha expresado preocupación por aspectos como los contratos eventuales y el sexto día de trabajo, que podrían generar "problemáticas".

Pese a sus reservas y las dudas sobre el procedimiento, Héctor Gómez ha afirmado que CCOO mantendrá la paz social al menos durante este verano, por "responsabilidad social". Sin embargo, su decisión final sobre la firma del convenio se trasladará a septiembre, una vez que hayan analizado en detalle la traducción del preacuerdo al texto definitivo del convenio colectivo y se asegure su coherencia jurídica y la participación de todas las partes, ya que, según Gómez, "hay reiteradas sentencias en este sentido que dicen que tienen que ser llamadas todas las partes y que tienen que participar en todo el momento del proceso negociador".