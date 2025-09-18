Carolina Quetglas pone en duda que el 60% de los residentes no tenga nada que ver con el turismo

La máxima representante de las cadenas hoteleras del archipiélago ha puesto en duda los resultados de la encuesta de opinión a residentes sobre el turismo que señalan que más del 60% de los encuestados no tiene relación con el turismo.

De sorprendente ha calificado ese porcentaje en unas islas donde el turismo representa el 45% del PIB de forma directa y el 80% de forma indirecta, por lo que directamente afirma que ese dato es incorrecto. En una entrevista concedida a Onda Cero, la presidenta de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares, Carolina Quetglas, ha defendido la necesidad de mayor "pedagogía" para que los residentes seas consciente de que, de forma directa o indirecta, todos se benefician de esta actividad económica, y ha señalado que "desde profesionales sanitarios de los hospitales, personal del aeropuerto o farmacéuticos, todos, directa o indirectamente, tenemos algo de relación con el turismo".

La empresaria hotelera también se ha opuesto a la limitación de vuelos y al decrecimiento turístico en Baleares. Argumenta que "limitar el número de aviones no es la solución". La empresaria ha afirmado que, aunque la contención en la llegada de turistas en agosto ha sido notable, el sector sigue trabajando para alargar las temporadas. En este sentido, ha abogado por la contención en temporada alta, pero no en el resto del año, y ha reclamado un mayor control de la oferta ilegal, que a su juicio es "a todas luces insuficiente".

Carolina Quetglas ha defendido que el crecimiento de la población en los últimos 20 años, de un 52%, no ha ido acompañado de la planificación adecuada de infraestructuras como vivienda, carreteras o servicios públicos, por lo que se ha culpado al turismo de problemas como la crisis habitacional o la congestión de la movilidad.