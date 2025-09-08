La ansiedad y las peticiones de menores marcan el informe del Teléfono de la Esperanza de Baleares, que atiende 9 peticiones de ayuda diarias en el primer semestre del año

El Teléfono de la Esperanza de Baleares atendió a 1.682 personas durante el primer semestre del año 2025, una cifra que refleja la continua demanda de ayuda psicológica en la comunidad. Aunque la cifra representa un descenso de casi el 20% en comparación con el primer semestre de 2024, cuando se registraron 2.065 atenciones, la media diaria de peticiones de ayuda se mantiene en nueve, muy por encima de las tres registradas en el periodo prepandémico. Los datos completos del informe semestral de la organización se han dado a conocer este lunes en el marco del Día Mundial de la Prevención de la Conducta Suicida.

Esta estabilización en las atenciones se produce tras un notable incremento en los años posteriores a la pandemia. Entre 2020 y 2024, la entidad atendió a 21.460 personas, lo que supone un aumento de más del 343% con respecto a las 6.249 atenciones registradas en el quinquenio anterior, de 2015 a 2019. Las peticiones de ayuda por temática suicida se cuadruplicaron en el mismo periodo, pasando de 189 a 866. Del mismo modo, las atenciones a jóvenes menores de 34 años se incrementaron un 458%, con un total de 1.672 peticiones.

El informe semestral también detalla que, en el primer semestre de 2025, la ansiedad, la soledad y la depresión fueron los tres problemas más recurrentes, invirtiendo el orden observado en periodos anteriores. Además, las autolesiones no suicidas, las crisis vitales y los problemas de alimentación son temas que, según la asociación, están al alza. Por otro lado, la puesta en marcha del Chat de la Esperanza ha permitido a la organización atender a menores de entre 12 y 15 años, un sector que no solía pedir ayuda telefónica, con 102 peticiones en los primeros seis meses de este año.

El Teléfono de la Esperanza ha valorado positivamente el desarrollo del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 del Gobierno, calificándolo como un avance significativo para el reconocimiento de esta problemática como una cuestión de salud pública prioritaria. No obstante, la organización ha propuesto reforzar la estrategia con la integración de los datos del tercer sector, la creación de un plan de prevención específico para entornos digitales y la garantía de una financiación estable para asegurar la continuidad de los programas a largo plazo.