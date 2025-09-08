Las altas temperaturas del mar, combustible para las lluvias torrenciales en Baleares

Este lunes se ha reunido el comité técnico del 'Plan Meteobal' ante la previsión de lluvias torrenciales como resultado de la llegada de un frente frío y una borrasca que se forman sobre las islas. A esto se le suma el "ingrediente" del aire cálido, "recalentado por la temperatura del agua del mar tan alta", que se encuentra a 27°C, lo que exacerba la situación, según ha señalado a Onda Cero la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Baleares, María José Guerrero. Según Guerrero, estos factores han llevado a emitir avisos de nivel naranja, con una previsión de 50 litros por metro cuadrado en una hora y la posibilidad de acumulaciones de hasta 140 o 150 litros por metro cuadrado si el sistema permanece estacionado.

La portavoz de la AEMET ha enfatizado la importancia de que la población tome precauciones, ya que "el éxito de una predicción es que la población tome medidas". Guerrero asegura que los servicios meteorológicos están vigilando "muy de cerca" la situación y que no descartan la posibilidad de subir o bajar el nivel de alerta. Aunque la lluvia es necesaria para la comunidad, se espera que estas precipitaciones sean muy intensas y no estén distribuidas a lo largo del tiempo. Se ha confirmado que el aviso de nivel naranja por intensidad de precipitación y tormentas afectará a todas las islas a lo largo del martes.