Alicia Sintes sobre las ondas gravitacionales: "Es ciencia que corta la respiración y tecnología que desafía la imaginación"

La Universitat de les Illes Balears (UIB) se ha convertido en el epicentro de la astronomía mundial al conmemorar el décimo aniversario de la primera detección de las ondas gravitacionales. El evento, que reúne a cerca de un centenar de científicos de todo el mundo en el ParcBit, celebra un hito que, según ha explicado a Onda Cero la doctora y catedrática de Física Teórica de la UIB, Alicia Sintes, ha transformado nuestra comprensión del universo y ha posicionado a la universidad balear en el mapa global de la ciencia.

El grupo de Física Gravitacional de la UIB, conocido como Gravity y liderado por la doctora Sintes, tuvo una participación decisiva en el descubrimiento original del 14 de septiembre de 2015. Sus modelos de señal fueron cruciales para interpretar la "vibración breve, de solo dos décimas de segundo" que permitió detectar la colisión de dos agujeros negros, tal como lo había predicho Albert Einstein un siglo antes. "Este primer descubrimiento fue un hito a nivel mundial, pero también lo fue para nuestra universidad, porque nuestro grupo participó desde el primer momento aportando herramientas esenciales", ha declarado Sintes.

Diez años después, la doctora Sintes ha subrayado en el programa Más de Uno Mallorca la enorme evolución de esta disciplina. Lo que en un principio fue una señal única, se ha convertido en una "sinfonía", con más de 300 detecciones registradas hasta la fecha. Estas detecciones incluyen fusiones de estrellas de neutrones que han ayudado a entender el origen de los elementos pesados del universo y colisiones de agujeros negros de "masas inesperadas". La red de detectores globales, que incluye a LIGO en Estados Unidos, Virgo en Italia y KAGRA en Japón, es capaz de registrar "aproximadamente una fusión de agujeros negros cada tres días". La precisión es asombrosa, midiendo distorsiones del espacio-tiempo "miles de millones de veces más pequeñas que el ancho de un cabello".

"Hemos aprendido a escuchar el universo y sabemos que lo mejor aún está por venir", afirma Sintes. El aniversario es un "punto de partida" hacia el futuro de la astronomía. Proyectos como el Telescopio de Einstein y la misión espacial LISA prometen "hacer astronomía de precisión, detectando millones de señales cada año".

El programa de celebración incluye una reunión científica internacional de dos días con ponentes de alto nivel, entre ellos el profesor Bernard Schutz, "uno de los padres fundadores de la astronomía de ondas gravitacionales", y el profesor Clifford Will, "una de las voces más autorizadas en la teoría de la física general". Además, la UIB ha organizado dos exposiciones para acercar la ciencia al público: una sobre las contribuciones de las mujeres en la astronomía y otra sobre contaminación lumínica. La celebración culminará el 17 de septiembre con una jornada de puertas abiertas en el CaixaFòrum de Palma, que incluirá la proyección del documental Territorio Gravedad.

Sintes ha enfatizado el orgullo que representa para ella que desde una isla se pueda "aportar una contribución decisiva a esta ciencia global y situar a nuestra universidad en el mapa mundial de la astronomía moderna".

Tanto Alicia Sintes como el Grupo de Relatividad y Gravitación de la Universitat de les Illes Balears han sido galardonados con el Premio de Ciencia e Investigación de Onda Cero Menorca y Onda Cero Mallorca, respectivamente.