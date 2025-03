Alcúdia marca un hito: Primer municipio español en sustituir las calesas de caballos por una flota eléctrica

El Ayuntamiento de Alcúdia ha presentado las primeras calesas eléctricas del municipio, convirtiéndose en pionero en la sustitución de las tradicionales calesas de caballos en España. La alcaldesa, Fina Linares, ha destacado en una entrevista en Onda Cero que esta iniciativa representa "un paso adelante hacia un futuro más sostenible, con cero emisiones y menos ruido". La presentación oficial ha contado con la presencia de representantes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Industria, así como de la Asociación de Caleseros de Alcúdia.

Linares ha explicado en el programa Más de uno Mallorca que, de las diez calesas que operan en el municipio, ocho ya son eléctricas y las dos restantes se sumarán al modelo en breve. "Hemos sido pioneros y era lo que realmente queríamos para Alcúdia", ha afirmado la alcaldesa, subrayando que la transición se ha realizado con el consenso de los caleseros, quienes han mostrado su satisfacción con el cambio. "Ellos eran los primeros que lo solicitaban", asegura. El coste de la reconversión, que incluye baterías y carruajes, asciende a unos 30.000 euros por vehículo.

En cuanto a la temporada turística, Linares ha indicado que Alcúdia ya ha recibido visitantes desde hace un mes, especialmente deportistas de ciclismo. Respecto a la preocupación por la masificación turística, la alcaldesa ha señalado en Onda Cero que el Consistorio está trabajando en medidas para controlar los flujos de visitantes, especialmente en los días y horas de mayor afluencia. Además, ha destacado una aplicación desarrollada por alumnos del IES Moll Vell del Port d'Alcúdia que permite monitorizar estos flujos.

Sobre la polémica por el cese del regidor de Turismo de Vox, Joan Mateu Gual, Linares ha aclarado que la decisión se debió a "divergencias" con entidades del sector y no exclusivamente a las facturas controvertidas. No obstante, ha reconocido que las facturas de comidas, cenas y taxis del exregidor no eran "éticas" para el Ayuntamiento.