Maties Torrent, epidemiólogo: "La clave para salir de la pandemia es vacunar al 100% de la población"

El doctor Maties Torrent, epidemiólogo del Área de Salud de Menorca, ha trasladado en el programa La Brújula Illes Balears de Onda Cero su visión para salir de la pandemia: conseguir que la vacunación sea realmente masiva. Torrent ha incidido en la necesidad de superar el 90% de la población diana con la pauta completa, frente al 70% que se había planteado al inicio de la crisis sanitaria, debido a que "la variante Delta del coronavirus es mucho más contagiosa que la original". De hecho, el médico menorquín sugiere que la vacunación debería llegar al 100% de la población.

Preguntado por la negativa del Tribunal Superior de Justicia de las islas a autorizar el uso del pasaporte COVID en grandes eventos y celebraciones, Torrent se ha mostrado rotundo: "no comparto que los tribunales de justicia pretendan entender de cosas que no comprenden como la epidemiología o cómo se transmiten las enfermedades, así como las medidas que debemos adoptar para que todo el mundo se vacune", en alusión a que no se puede exigir la pauta completa de vacunación, una PCR negativa o haber superado el coronavirus para participar en actividades masificadas.