"La imagen que damos en el aeropuerto es tercermundista", afirma Gabriel Escarrer sobre las obras en Son Sant Joan

El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume, ha mostrado en Onda Cero su visión crítica sobre la gestión turística en Baleares, abogando por un enfoque más estratégico y contundente ante la masificación y la oferta ilegal. El también presidente de Exceltur ha lamentado que, aunque se han tomado algunas decisiones, "definitivamente hay mucho margen para mejorar" y que el debate sobre la gestión del turismo no se ha llevado con la profundidad adecuada.

Escarrer ha reiterado su demanda de "mucha mano dura con la oferta ilegal de todo tipo", incluyendo los alquileres turísticos ilegales, taxis piratas, guías no titulados, y "party boats". Ha puesto en relieve la preocupación por las 90.000 plazas turísticas que se encuentran en un limbo legal y que, a su juicio, deberían suspenderse, especialmente aquellas en edificios plurifamiliares. Ha subrayado que el parque hotelero balear ha crecido menos de un 5% en habitaciones en los últimos diez años, mientras que el alquiler turístico ha aumentado más de un 130% en el mismo periodo, representando una de cada 25 viviendas en Baleares. El presidente y consejero delegado de Meliá ha criticado que las plataformas de alquiler sigan promocionando propiedades sin licencia, afirmando que es de "juzgado de guardia".

Transporte e infraestructuras

En cuanto a la limitación de vehículos en las islas, Escarrer considera que son "titulares que, si no se analizan en su justa medida y con el debate adecuado, pueden infundir erróneamente", especialmente si no se acompaña de una mejora del transporte público. Ha señalado que el parque de vehículos de alquiler en Ibiza representa solo el 1,5% del total, y ha argumentado que las infraestructuras en Baleares no se han actualizado en 20 o 25 años, mientras que la población ha aumentado significativamente. También ha expresado su preocupación por las obras en el aeropuerto de Palma y en el paseo marítimo, calificando la imagen actual de "tercermundista" y criticando la falta de planificación y cumplimiento de plazos en estas obras públicas.

En el caso de Son Sant Joan, el hotelero ha criticado la falta de planificación en la ejecución de las obras. Ha subrayado la importancia de que cualquier empresa turística, "sabiendo la importancia que tiene la temporada alta, hay que planificar que todas esas obras, sobre todo las que conllevan molestias". Además de los inconvenientes para los usuarios, el presidente de Meliá ha señalado deficiencias en el mantenimiento, mencionando "la cantidad de ascensores rotos que hay, de escaleras mecánicas rotas que tenemos, de la cantidad de goteras que caen cuando llueven cuatro gotas". Ha concluido que "la imagen que damos no es la más adecuada", considerando que el aeropuerto es la "principal impresión" y la "última impresión" de una isla para los visitantes.

La crítica de Escarrer se ha extendido a la demora de las obras del paseo marítimo de Palma. Ha manifestado su asombro porque, a pesar de una aparente inauguración en Semana Santa, las obras de canalización persisten, con zanjas que, en sus palabras, "en muchos casos recuerdan a conflictos como puede ser Gaza. Es tremenda la imagen que estamos dando porque es tercermundista". El empresario ha contrastado la falta de cumplimiento de plazos en estas obras públicas, gestionadas por entidades como AENA -cuyo 51% es propiedad del Estado- o las obras portuarias -100% estatales-, con la exigencia de plazos y las penalizaciones que se aplicarían en el sector privado. Ha concluido que esta "falta de planificación nos pasa factura y desde luego la imagen que damos en la temporada alta no es la más adecuada".

Ámbito laboral y convenio de hostelería

Respecto a las negociaciones del convenio de hostelería en Baleares, el presidente y consejero delegado de Meliá ha manifestado su preocupación por un posible conflicto o huelga en plena temporada alta, lo que sería "lo peor" para el destino y restaría competitividad. Ha destacado que, en la última década, el convenio de hostelería en Baleares ha crecido un 34,8%, superando el IPC en más de 10 puntos. Aunque reconoce las reivindicaciones de los sindicatos ligadas al coste de vida y la vivienda, ha culpado a la "falta de planificación por parte de los políticos en dar soluciones habitacionales".

Expectativas para la temporada y gasto turístico

En relación con las expectativas para la temporada de verano, Escarrer ha abogado por la prudencia debido al contexto geopolítico y la situación económica en mercados emisores clave como Alemania. Sin embargo, ha indicado que, si la situación no se tuerce, la temporada debería ser "muy similar a la anterior". En cuanto al gasto turístico y la queja de la restauración sobre la disminución del consumo de los clientes, ha sugerido que esto podría estar relacionado con el modelo turístico actual, que pondera más el alquiler vacacional. Ha defendido la Ley de Turismo y la disposición adicional cuarta para la mejora de infraestructuras hoteleras y la apuesta por la calidad.

Finalmente, Escarrer ha criticado la denominada "ecotasa", afirmando que "ni el 50% de lo que se recauda se destina a fines medioambientales relacionados con el turismo", y que sus 140 millones de euros de recaudación anual podrían destinarse a la oferta complementaria para generar más riqueza. Ha valorado positivamente que no se prevea una subida de este impuesto, pero ha discrepado con la eliminación de la palabra "promoción" en la estrategia turística del Consell de Mallorca, defendiendo la necesidad de seguir promocionando Baleares en pre y postemporada para segmentos como el de congresos, cultura o deporte, así como en mercados lejanos como el norteamericano o el de Oriente Medio.