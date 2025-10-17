La Audiencia Provincial de Palma confirma la condena por acoso a Miquel Roldán

La Audiencia Provincial de Palma ha confirmado la condena a un año de prisión al profesor Miquel Roldán por un delito de acoso contra un exalumno. El fallo confirma la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Palma el pasado noviembre en su práctica totalidad.

Eso implica que, pese a avalar el relato de los hechos y la condena por un delito de acoso, la Sala no prohíbe que Roldán pueda seguir ejerciendo como profesor. Por otra parte, los magistrados ha estimado las pretensión de la defensa de Roldán de apartar a la Comunidad Autónoma de Baleares del procedimiento penal y anular la condena en costas causadas a esta.

El caso volvió a la actualidad después de que las familias de los alumnos del CEIP Maria Antònia Salvà decidieran no llevar a sus hijos a clase en los primeros días del curso escolar como protesta por la presencia de Roldán en el centro. El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, dijo entender la postura de los padres pero aseguró que el Govern "no tiene potestad" para inhabilitar al docente y que "lo único que puede hacer" es implantar medidas preventivas.

No obstante, dijo, pidió al Ministerio de Educación que cambiara la ley para poder apartar a profesores en casos así, a lo que el Gobierno contestó que lo estudiaría "con el máximo rigor" pero que no contemplaba modificaciones legislativas.

El departamento dirigido por la ministra Pilar Alegría alegó la sentencia de primera instancia no contempla una pena de inhabilitación para ejercer profesiones con menores y, en consecuencia, la legislación vigente "no permite adoptar medidas que impidan al docente continuar con su actividad profesional en este momento".

Semanas después se celebró una comisión paritaria, con la participación de representantes de la administración y los sindicatos, en la que se decidió por amplia mayoría que Roldán se sometiera a una revisión médica que evalúe su disposición a seguir en contacto con menores. A pesar de eso, el docente alegó que se encontraba de baja médica y no podía someterse al examen hasta que esta concluya.