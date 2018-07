Audiencia de Palma plantea que la instrucción de Nóos debe concluir pronto

La Sección Segunda de la Audiencia ha acordado en un auto que el Frente Cívico Somos Mayoría litigue bajo la misma defensa que el sindicato Manos Limpias al ejercer la acusación popular en el caso Nóos, para evitar dilaciones indebidas.



La Audiencia ha estimado el recurso de apelación presentado por el ministerio fiscal contra el rechazo del juez José Castro a que ambas entidades litiguen unidas con una sola defensa técnica y bajo una misma representación procesal en este caso que investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos que presidió Iñaki Urdangarin.



En el auto, el tribunal justifica su decisión en "el derecho al proceso debido y sin dilaciones indebidas" como razón fundamental y en que ambas entidades coinciden en el objetivo de lograr la imputación y posiblemente solicitar la apertura de juicio contra la infanta Cristina en el caso Nóos.



La Sección Segunda precisa que la participación separada de Manos Limpias y el Frente Cívico Somos Mayoría (entidad promovida por el ex coordinador general de IU Julio Anguita) en la acusación "puede dar lugar a dilaciones indebidas e injustificadas, en una causa ya dilatada en exceso y cuya instrucción sería recomendable fuera ya concluyendo para dar paso a la fase intermedia".



El tribunal asegura que el juez instructor está "ya a punto" de dictar "la resolución que prevé el artículo 779.1.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", que sería el auto de pase a procedimiento abreviado.



El juez se opuso a que Manos Limpias y el Frente Cívico Somos Mayoría litigaran de forma conjunta por entender que es imposible que ambas "puedan converger y ponerse de acuerdo en un mismo planteamiento acusatorio por diferencias irreconciliables".



Castro recordó en el auto en el que adoptó esta decisión que Manos Limpias se opuso a que el Frente Cívico Somos Mayoría se personara como acusación popular.



La Audiencia señala que, tal como explicó la Fiscalía en su recurso, no es la disparidad de opiniones, ideologías o diferencia de sensibilidades el criterio a tener en cuenta para determinar si en un mismo proceso varias acusaciones han de litigar bajo una misma dirección letrada.



La Sección Segunda asegura en su auto que para el Tribunal Constitucional la única condición es que "mantengan suficiente convergencia de intereses e incluso puntos de vista en la orientación procesal" referida a los hechos objeto de investigación y a los imputados.



Insiste la Audiencia en que permitir que ejerzan la acusación popular de forma separada puede originar "un indeseable retraso en la instrucción".



Recuerda que el Frente Cívico Somos Mayoría anunció en el escrito en el que se opuso a ejercer una acusación conjunta que se proponía solicitar nuevas diligencias de prueba como un informe pericial sobre su discrepancia con la Agencia Tributaria, que ha exonerado de delito fiscal a la infanta Cristina.



Según la Audiencia, Manos Limpias ya instó una prueba pericial de parte.



La Audiencia considera que no cabe duda de que la acusación Frente Cívico Somos Mayoría, "al margen de que obviamente se trata de una asociación que representa sensibilidades distintas respecto de la recurrente Manos Limpias, mantiene una coincidente posición procesal con la referida asociación".



La Audiencia ha acordado que esa acción conjunta se lleve a cabo bajo la dirección letrada de la acusación popular Manos Limpias por ser la primera que se personó y la que ha estado durante más tiempo en contacto con las actuaciones y participando activamente en las mismas.