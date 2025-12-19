ASIMA entrega las donaciones de la campaña solidaria “Polígonos Solidarios”

El hangar del Antiguo Parque de Bomberos de ASIMA ha acogido esta mañana el acto de entrega de las donaciones recogidas en el marco de la campaña “Polígonos Solidarios”, una iniciativa impulsada por la Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA) a través de su fundación desde el año 2013.

El presidente de ASIMA, Francisco Martorell Esteban, acompañado por la directora de la entidad, Ana Reguera, ha recibido a los representantes de las organizaciones beneficiarias para hacerles entrega de los alimentos y productos de primera necesidad recopilados durante la campaña.

Martorell ha destacado que “esta entrega de alimentos y productos es el resultado del esfuerzo conjunto de muchas empresas de los polígonos de Son Castelló y Can Valero, que han demostrado una vez más su solidaridad y su voluntad de colaborar en iniciativas que tienen un impacto real y positivo en la sociedad”. Asimismo, ha agradecido la implicación de las empresas y trabajadores participantes, así como la cesión de una furgoneta por parte de Autovidal, que ha facilitado la recogida de las donaciones. “Polígonos Solidarios es un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando el tejido empresarial actúa de manera comprometida con las personas”, ha añadido el presidente de ASIMA.

En esta XIII edición, más de cuarenta empresas han contribuido con alimentos, productos de limpieza y artículos de higiene personal. Todo el material recogido se ha distribuido entre la Asociación Iglesia Evangelista, Cáritas Mallorca, Fundación Montisión Solidaria, Fundación Patronato Obrero, Societat Cooperativa Jovent, Mallorca Sense Fam, SOS Mamás y Zaqueo, entidades que trabajan con colectivos en situación de vulnerabilidad en la isla.



