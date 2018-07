Archivan la imputación de Miquel Ensenyat en el caso Senderismo

La jueza de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, ha sobreseído provisionalmente las actuaciones en relación a Ensenyat, que fue imputado el pasado verano en esta causa que investiga las contrataciones supuestamente irregulares y concertadas de varias administraciones con dicha entidad cultural para beneficiarla con entre 60.000 y 112.000 euros públicos la pasada legislatura.



En el caso concreto de Ensenyat (MÉS), se investigaban dos contratos del Ayuntamiento de Esporles con la entidad Pas del Camí en 2009 y 2010, por supuesta malversación.



El abogado de Ensenyat solicitó el pasado enero el archivo de la causa en relación a su defendido y la jueza lo ha aceptado después de que la Fiscalía Anticorrupción haya presentado un informe favorable a dicha petición.



La jueza señala que si bien durante las actuaciones se ha averiguado que existe una contratación "no regular" por parte de Ensenyat, no se ha constatado que la llevara a cabo "a sabiendas de que existiese un plan preconcertado para beneficiar a determinada entidad privada ni que otras administraciones públicas ya hubiesen subvencionado a contratado a la misma".



Añade que no se ha constatado que acordase el pago a Pas del Camí "a sabiendas de la no necesidad, duplicidad, inidoneidad y falta de cualificación de los trabajos".



MÉS para Mallorca ha manifestado en un comunicado su "satisfacción" ante el archivo de la imputación de Ensenyat.



El propio conseller y alcalde de Esporles ha asegurado que desde el principio de la causa tuvo claro "que tarde o temprano esto se archivaría".



"Al igual que estoy convencidísimo que pasará lo mismo con el resto de compañeros que permanecen imputados", ha añadido.



Por esta causa dimitió de su escaño como diputada autonómica de MÉS la exvicepresidenta del Consell de Mallorca, Joana Lluïsa Mascaró, en marzo de 2013 al ser imputada, y también es investigado el exalcalde de Valldemossa Francesc Mulet.



Ensenyat ha defendido que el proyecto de ruta cultural senderista que se ha cuestionado "es bueno para el municipio" y cuenta con numerosa afluencia de senderistas.



El coordinador de MÉS por Mallorca, Biel Barceló, ha asegurado estar convencido de que "estas diligencias se archivarán en relación al resto de compañeros que aún están imputados en este caso".



Barceló ha asegurado que esta causa judicial "parte de las acusaciones gratuitas y sin fundamento formuladas por altos cargos del PP del Consell que previamente habían firmado informes favorables a la tramitación de los expedientes y que después cambiaron de opinión".



El Ayuntamiento de Esportes también ha acogido con satisfacción esta noticia y ha recordado que considera la actuación del alcalde "legal y correcta".



El consistorio ha recordado que aprobó en febrero de 2009 un "contrato de suministro y servicios para la implantación, mantenimiento y dinamización de la ruta y marca de turismo cultural 'El Camí' a su paso por Esporles", por su interés público para el municipio, desde el punto de vista económico, social y cultural y para promover un turismo desestacionalizador y sostenible.



De acuerdo con el convenio, en 2009 se abonaron a "El Camí" 1.624 euros por la implantación y mantenimiento del camino en el término municipal, y en 2010 otros 2.923 euros por el servicio de mantenimiento y dinamización de la ruta a su paso por Esporles.