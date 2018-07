12 años de esclavitud le roba a Gravity la gloria total

12 años de esclavitud, de Steve McQueen, y Gravity, de Alfonso Cuarón, se coronaron como las grandes triunfadoras en la 86ª edición de los Oscar. La película del mexicano, que se llevó la estatuilla al mejor director, fue la cinta más premiada con siete galardones, pero 12 años de esclavitud se llevó el premio a la mejor película del año.



En el Dolby Theatre de Los Angeles en una gala conducida por Ellen DeGeneres, dos títulos compartieron gloria. Gravity, que se presumía como gran triunfadora de la noche después de mandar en casi todas las categorías técnicas y de ver cómo Alfonso Cuarón se alzaba con el Oscar al mejor director, vio como el último y más importante premio fue a manos de Steve McQueen y 12 años de esclavitud.



La película protagonizada por Sanda Bullock y George Clooney se llevó el premio al mejor montaje, mejor fotografía, mejor banda sonora mejor sonido, mejores efectos visuales, mejores efectos de sonido y mejor director.



"Esto es gracias a ti mamá. Si lo he conseguido es gracias a ti. Te amo", con estas palabras, en español terminaba su discurso de agradecimiento Cuarón al recoger el premio al mejor director. No volvería a subir al escenario ya que, como apuntaban todos los pronósticos, la noche deparaba gloria también para otra película: 12 años de esclavitud.



La colosal cinta de McQueen fue elegida como mejor película del año. Brad Pitt, productor y también miembro del reparto, recogía el Oscar y rápidamente daba la palabra al director británico. "Todo el mundo merece no solo sobrevivir, sino también vivir. Dedico este premio a quienes han sufrido y todavía hoy en día sufren la esclavitud", afirmó McQueen blandiendo la estatuilla.



BLANCHETT CUMPLIÓ CON EL GUIÓN



En el apartado interpretativo, la gran favorita Cate Blanchett se alzó con el premio a la mejor actriz protagonista por Blue Jasmine. "Siéntense son demasiado mayores para estar de pie", afirmó Blanchett al recibir el Oscar en un discurso en que tuvo palabras de agradecimiento para su director Woody Allen y en el que también reivindicó las películas protagonizadas por mujeres.



Más reñido estaba el premio al mejor actor, donde Matthew McConaughey dejó a Leonardo DiCaprio sin su primer Oscar en la que era su quinta nominación. "Agradezco el Oscar Dios. Es un hecho científico que cuando tienes a Dios de tu lado tienes un amigo", afirmaba exultante el protagonista de Dallas Buyers Club en un místico discurso.



Su compañero Jared Leto se llevó el premio al mejor actor de reparto por su papel de homosexual. El actor le dedicó el Oscar a su madre, a sus compañeros de reparto, a su banda 30 Seconds to Mars y a "los soñadores" de Venezuela y Ucrania. "Envío mis mejores deseos al pueblo de Venezuela, que lucha por lo que cree. Están en mi corazón".



Del lado de las féminas el premio fue para una muy emocionada Lupita Nyong'o que se impuso por su papel de esclava en 12 años de esclavitud y entre lágrimas agradeció el premio a sus compañeros de reparto y su familia y recordó que el momento "más feliz" de su vida es gracias al "sufrimiento" de personas reales.



El premio al mejor original fue para Spike Jonze por su historia de amor entre un humano y su ordenador en Her, y el de mejor guión adaptado fue para John Ridley el encargado de convertir en libreto la novela autobiográfica escrita por Solomon Northup y dar a 12 años de esclavitud su tercer premio.



DEDICATORIA ESPECIAL DE SORRENTINO



No hubo sorpresa en la categoría a la mejor película de habla no inglesa y La gran belleza se llevó el Oscar. Su director Paolo Sorrentino dedicó su premio a los Talking Heads, Scorsese, Maradona y Fellini, "inspiraciones" a la hora de hacer cine y llevar un nuevo Oscar a Italia.



Frozen, la cinta de Disney, se llevó el premio a la mejor película de animación y también el Oscar a la mejor canción por Let It Go, el tema central de la cinta interpetado por Idina Menzel.



Otros premiados fueron El gran Gatsby, la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio que se alzó con dos estatuillas: mejor dirección artística y mejor vestuario.