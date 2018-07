El abogado del Duque dice que la Infanta "no ha tenido ninguna participación"

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha asegurado este lunes que la Infanta Cristina "no ha tenido ninguna participación" en el caso Nóos y está convencido de que será desimputada, aunque la decisión depende del juez, ante el que declaró el sábado.



En declaraciones a los periodistas a las puertas de su despacho en Barcelona, Pascual Vives ha opinado que la hija del Rey "aclaró muy bien por qué salía su firma" en documentos de la sociedad Aizoon, que poseía al 50% con su marido, aunque al preguntársele por dichas explicaciones se ha limitado a decir que lo que consta en la declaración.



Sobre si la Casa Real baraja que Urdangarin pueda ingresar en prisión, el abogado ha sentenciado: "Yo no barajo esa posibilidad y soy el mayor conocedor de lo que sucede" y ha reiterado que confía en su plena inocencia.



Ha indicado que el Duque nunca ha barajado la posibilidad de declararse culpable y pagar seis millones de euros para eludir el juicio, y sobre el futuro de su cliente solamente ha puntualizado que "la vida da muchas sorpresas".



Al preguntársele si la Casa Real cree que, al oponerse a desimputar a la mujer de Diego Torres, Urdangarin abrió la puerta a la imputación de la Infanta, Pascual Vives ha afirmado: "Yo lo que escribí hace muchos años es que no se podía asimilar a una señora con otra, eran distintas; nada más que eso".



Ha confirmado que ha hablado con Urdangarin tras la declaración de su esposa y ha valorado: "No sé que está más: preocupado o tranquilo", aunque ha admitido que siempre están preocupados.



Sobre la filtración de un vídeo de la declaración de la Infanta, ha indicado que le parece "muy mal" y que en la sala solo había profesionales.



"La tecnología a veces nos sorprende a todos, todos fuimos muy bien registrados", ha añadido sobre el vídeo publicado por El Mundo, además de explicar que a la Infanta la vio bastante entera durante su comparecencia ante el juez.