El Rey Melchor anima a los niños a escribir cartas responsables y a valorar los juegos compartidos y el aprendizaje

Con la llegada del final de año y a pocos días de la noche más mágica, el Rey Melchor ha visitado los estudios de Onda Cero Ibiza y Formentera para ofrecer una serie de consejos dirigidos a niños y familias sobre cómo escribir la carta a los Reyes Magos y cómo elegir los regalos de forma consciente y educativa.

Durante su intervención en Más de Uno Ibiza y Formentera, Melchor ha recordado que lo primero y más importante es haberse portado bien durante todo el año, un mensaje que ha dirigido tanto a los más pequeños como a los padres.

Cinco claves para una buena carta a los Reyes

El Rey Melchor ha resumido en cinco puntos fundamentales los aspectos que deberían tenerse en cuenta a la hora de escribir la carta y escoger los regalos.

En primer lugar, ha insistido en la importancia de aprender a valorar lo que ya se tiene, evitando que la carta sea solo una lista de deseos materiales y fomentando el agradecimiento.

Otro de los mensajes destacados ha sido la necesidad de apostar por juegos que se compartan, como juegos de mesa, construcciones o actividades en grupo, que favorezcan la amistad, el trabajo en equipo y el tiempo en familia. “Los regalos no deben ser solo para el disfrute individual”, ha señalado.

Melchor también ha recordado que no todos los deseos tienen que ser juguetes, animando a incluir en la carta experiencias, tiempo en familia, excursiones o incluso ropa para uno mismo o para hermanos, poniendo en valor las experiencias no materiales, fundamentales para el desarrollo emocional de los niños.

Entre sus propuestas más originales, el Rey ha animado a pedir regalos creativos y diferentes, como pequeños jardines interiores o plantas que los niños puedan cuidar, fomentando así el contacto con la naturaleza, la responsabilidad y el cariño por el entorno, frente al exceso de tecnología.

Por último, ha subrayado la importancia de disfrutar aprendiendo, recomendando libros adaptados a cada edad, juguetes educativos, marionetas o juegos de encajar piezas, recordando que los niños aprenden a través del tacto, el juego y la curiosidad.

Un mensaje también para las familias

Aunque dirigidos a los niños, muchos de los consejos han ido también orientados a los adultos. El Rey Melchor ha destacado que la elección de los regalos debe adaptarse a la edad de cada niño y que nunca hay que olvidar que el objetivo principal de los juguetes es aprender, pero también divertirse.

Para finalizar, Su Majestad ha deseado a todos los oyentes salud, alegría, felicidad y mucho sentido común, animando a disfrutar de las fiestas y de la próxima Noche de Reyes, una cita que, como ha recordado, sigue siendo especial generación tras generación.