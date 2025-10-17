Pere Joan Planas: “Todo el mundo ha de conocer que el dinero del Impuesto de Turismo Sostenible se destina a mejorar el destino en sí mismo”

El director de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB), Pere Joan Planas, ha atendido a Más de Uno Ibiza y Formentera con motivo de su participación en la Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears, organizada en Formentera por Onda Cero y Atresmedia Radio con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) y la colaboración de Paya Hotels, el Consell de Formentera, RIU Hotels & Resorts, Formentera Lines, PIMEF y CAEB.

Planas ofreció su visión sobre cómo conservar el patrimonio, alargar la temporada turística y garantizar que el turismo siga siendo una fuerza positiva para las islas y en este sentido explicó que el turismo debe gestionarse de manera responsable, utilizando recursos como el Impuesto de Turismo Sostenible para mejorar infraestructuras, proteger el patrimonio y luchar contra la oferta ilegal y es que “este dinero que se recauda tiene que servir para mejorar el destino en sí mismo con inversiones en medio ambiente, patrimonio material e inmaterial o lucha contra los alquileres turísticos ilegales”.

Pere Joan Planas, director de la AETIB | Toni Escobar

Otro de los retos que destacó Planas es la desestacionalización del turismo y concretamente aseguró que “si bien en algunas islas como Palma se ha logrado prolongar la temporada gracias a eventos culturales y turismo de compras, el hecho de que Formentera la actividad hotelera cierre prácticamente en octubre, debido a su vinculación con la preservación ambiental y limitaciones de recursos históricos, refleja la necesidad de encontrar un equilibrio entre la tranquilidad de los residentes y la actividad turística”.

Finalmente, el director de la AETIB resaltó la importancia de los foros de debate para compartir experiencias entre todos los actores de la industria turística, alojamientos, agencias, turoperadores y productores locales, “y porque permiten diseñar políticas y estrategias que fomenten un turismo sostenible, con respeto al entorno natural y cultural, asegurando que Baleares siga siendo un destino singular y competitivo en el Mediterráneo”.