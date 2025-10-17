Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears

Pere Joan Planas: “Todo el mundo ha de conocer que el dinero del Impuesto de Turismo Sostenible se destina a mejorar el destino en sí mismo”

En el marco del foro Meta Futuro Impulsa Illes Balears, celebrado en el Five Flowers Hotel de Formentera, el director de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) analizó en Más de Uno Ibiza y Formentera cuales son los retos de un sector que tiene que apostar por la sostenibilidad

Manu Gon

Illes Balears |

El director de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB), Pere Joan Planas, ha atendido a Más de Uno Ibiza y Formentera con motivo de su participación en la Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears, organizada en Formentera por Onda Cero y Atresmedia Radio con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) y la colaboración de Paya Hotels, el Consell de Formentera, RIU Hotels & Resorts, Formentera Lines, PIMEF y CAEB.

Planas ofreció su visión sobre cómo conservar el patrimonio, alargar la temporada turística y garantizar que el turismo siga siendo una fuerza positiva para las islas y en este sentido explicó que el turismo debe gestionarse de manera responsable, utilizando recursos como el Impuesto de Turismo Sostenible para mejorar infraestructuras, proteger el patrimonio y luchar contra la oferta ilegal y es que “este dinero que se recauda tiene que servir para mejorar el destino en sí mismo con inversiones en medio ambiente, patrimonio material e inmaterial o lucha contra los alquileres turísticos ilegales”.

Pere Joan Planas, director de la AETIB
Pere Joan Planas, director de la AETIB | Toni Escobar

Otro de los retos que destacó Planas es la desestacionalización del turismo y concretamente aseguró que “si bien en algunas islas como Palma se ha logrado prolongar la temporada gracias a eventos culturales y turismo de compras, el hecho de que Formentera la actividad hotelera cierre prácticamente en octubre, debido a su vinculación con la preservación ambiental y limitaciones de recursos históricos, refleja la necesidad de encontrar un equilibrio entre la tranquilidad de los residentes y la actividad turística”.

Finalmente, el director de la AETIB resaltó la importancia de los foros de debate para compartir experiencias entre todos los actores de la industria turística, alojamientos, agencias, turoperadores y productores locales, “y porque permiten diseñar políticas y estrategias que fomenten un turismo sostenible, con respeto al entorno natural y cultural, asegurando que Baleares siga siendo un destino singular y competitivo en el Mediterráneo”.

