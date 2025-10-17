Miguel Mirones: “España debe volver a liderar el proceso de establecer una norma global de sostenibilidad turística”

Este jueves 16 de octubre se celebró en Formentera con gran éxito de un público la Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears organizada por Onda Cero y Atresmedia Radio con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) y la colaboración de Paya Hotels y el Consell de Formentera, además del apoyo de RIU Hotels & Restorts, Formentera Lines, PIMEF y CAEB.

Un foro que nace con la idea de ser un espacio de debate y reflexión sobre el sector turístico y por ello contó con expertos como el presidente del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES), Miguel Mirones, quien destacó en Más de Uno Ibiza y Formentera la urgencia de “alcanzar consensos internacionales para construir un modelo turístico verdaderamente sostenible, con normas compartidas y certificaciones reconocidas globalmente”.

Miguel Mirones, presidente del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES) | Toni Escobar

Mirones, que también preside la Asociación Nacional de Balnearios, ha subrayado que “el futuro del turismo pasa por una colaboración real entre el sector empresarial y las administraciones públicas, así como por la creación de una norma ISO de sostenibilidad turística que permita garantizar criterios comunes y reconocibles a nivel mundial” y en este sentido, ha asegurado que “España debe volver a liderar el proceso de establecer una norma global de sostenibilidad turística, aceptada tanto por las empresas como por las administraciones”.

Por otro lado, el presidente de ICTES ha señalado que el turismo debe ser “reorientado hacia modelos respetuosos con los territorios y sus habitantes” y ha puesto como ejemplo a Formentera “porque es una isla que tiene muy claro lo que quiere, cuál es su capacidad de carga y su ritmo de crecimiento”. Y por último ha defendido que la sostenibilidad ha de convertirse en un elemento distintivo, “una licencia social que permita a los destinos seguir siendo viables, tanto para residentes como para visitantes” y que “llegará un momento en que quien no cumpla con los criterios de sostenibilidad no podrá operar en el sector turístico”.