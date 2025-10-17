Lidia Álvarez: “En Formentera la verdadera economía circular la generan los pequeños empresarios”

El Five Flowers Hotel de Formentera acogió este jueves 16 de octubre la primera edición de la Jornada Metafuturo Impulsa Illes Balears que organizó Onda Cero y Atresmedia Radio con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) y la colaboración de Paya Hotels, el Consell de Formentera, RIU Hotels & Resorts, Formentera Lines, CAEB y la Asociación Intersectorial de Pequeños y Medianos Empresarios de Formentera (PIMEF) y por ello, su secretaria general, Lidia Álvarez pasó por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera.

En la entrevista, Álvarez volvió a poner el foco en quienes sostienen la identidad de la isla y que son “sus pequeños empresarios, convertidos en pilares de un modelo turístico que apuesta por reivindicar el valor del producto local, la economía circular y la desestacionalización”.

Además, presentó iniciativas de PIMEF como Formentera Mola de Gust, “un proyecto que engloba gastronomía tradicional, visitas a bodegas y talleres con productos autóctonos como la harina de xeixa y que tienen mucho éxito tanto entre residentes como turistas poque consiguen no solo poner en valor los sabores y cultura de la isla, sino también acercar la autenticidad de su territorio”.

Así, la representante de PIMEF subrayó el papel clave del pequeño comercio en la sostenibilidad real del destino destacando que “la verdadera economía circular son los pequeños empresarios y es que detrás de cada tienda, taller o restaurante local hay un compromiso con el entorno, el empleo y la comunidad con acciones totalmente interrelacionadas”.

Por todo ello, Álvarez destacó la importancia de mantener vivas estas iniciativas fuera de temporada, “como una herramienta para alargar el flujo turístico, evitar la dependencia del verano y ayudando a desestacionalizar el turismo y a reforzar el vínculo entre visitantes, residentes y paisaje”.