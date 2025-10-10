Juan Carlos Enrique: “El Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears busca crear un nuevo espacio de reflexión sobre nuestra principal industria”

La reflexión sobre el futuro del turismo balear tiene fecha y lugar. Será el jueves 16 de octubre, en el Five Flowers Hotel de Formentera, con la celebración de la primera edición de Meta Futuro Impulsa Turismo Illes Balears.

Según ha explicado el director de Onda Cero Illes Balears, Juan Carlos Enrique, se trata de un foro de debate y análisis impulsado por Atresmedia Radio y esta emisora, con el apoyo del Govern balear, el Consell de Formentera y destacados grupos empresariales del sector que tiene como objetivo “crear un nuevo espacio de reflexión sobre hacia dónde tiene que ir nuestra principal industria, con el objetivo clarísimo de mejorar la competitividad y la sostenibilidad del archipiélago”.

Antonio López de Ávila, Director de Innovación, Educación e Inversión de ONU Turismo. | Redacción | Redacción

El evento, que conducirá el prestigioso periodista Carles Lamelo en un entorno tan simbólico como la azotea del que es el único hotel de cinco estrellas de Formentera, promete ser un punto de inflexión por su espíritu participativo y constructivo y por la calidad de sus ponentes, entre los que se encuentran el economista Gonzalo Bernardos, el Director de Innovación, Educación e Inversión de ONU Turismo, Antonio López de Ávila, la vicepresidenta de sostenibilidad de Meliá Hotels International, Lourdes Ripoll, o el presidente del Instituto para la Calidad Turística Española y Sostenibilidad, Miguel Mirones.

En este sentido, Enrique ha asegurado que el foro se articulará en torno a varias mesas de debate sobre colaboración público-privada, cultura, innovación y turismo responsable, que todo concluirá con un espacio de networking en la azotea del hotel donde se puede ver una vista de 360 grados de la isla, y que está abierto a un aforo limitado a 100 asistentes con inscripción previa, de forma gratuita, rellenando en un formulario que se puede encontrar en la página web de Onda Cero Ibiza y Formentera.

El periodista Carles Lamelo, director del programa líder de viajes “Gente Viajera”. | Onda Cero | Onda Cero

Programa de la jornada

10:30 Recepción de asistentes en el rooftop del Five Flowers Hotel

11.00 Presentación y apertura de la jornada.

11.05 Ponencia: La cultura como parte del desarrollo turístico sostenible: el caso de La Plural Formentera a cargo de Olga Ramos Aguilar y Lara Trigo.

11.15 Mesa: Formentera como referente en sostenibilidad turística desde la perspectiva de la colaboración público-privada. Moderada por Juan Carlos Enrique, director Onda Cero Illes Balears, con la participación de Artal Mayans (Consell de Turismo de Formentera), Pep Mayans (Presidente de PIMEF), Juanma Costa (Presidente de la Asociación Hotelera de Formentera y representante de CAEB) y Begoña San Félix (Responsable de MK y RSC de Insotel Marine Group.).

11.45 Ponencia técnica: “El reto de la sostenibilidad económica Baleares”. Con Gonzalo Bernardos, profesor Titular de Economía de la Universidad Barcelona y colaborador de Onda Cero.

12.15 Mesa: Baleares y el reto de la sostenibilidad. La apuesta por la calidad. Con la participación de Lourdes Ripoll (Vicepresidenta de Sostenibilidad de Melià Hotels International), Miguel Mirones Díez (Presidente del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad ICTES) y Pere Joan Planas (Director de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears, AETIB)

13.00 Ponencia técnica: “La triada del cambio: un turismo sostenible, inclusivo e inteligente". A cargo de Antonio López de Ávila, Director de Innovación, Educación e Inversión de ONU Turismo.

13.15 Clausura de la jornada.

13.20 Coctel/networking abierto a todos los asistentes en el rooftop del hotel Five Flowers.