Gonzalo Bernardos: “El futuro del turismo en Baleares pasa por visitantes que paguen más y estén más tiempo y por alargar al máximo la temporada"

En el marco de la Jornada Metafuturo Impulsa Illes Balears que se celebró en el Five Flowers de Formentera, el economista, profesor de la Universidad de Barcelona y colaborador de Onda Cero, Gonzalo Bernardos, cerró el foro con una conferencia en la que habló de turismo y economía dejando huella.

Momentos después de este foro organizado por Onda Cero y Atresmedia Radio con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) y la colaboración de Paya Hotels, el Consell de Formentera, RIU Hotels & Resorts, Formentera Lines, PIMEF y CAEB, Bernardos atendió al micrófono de Más de Uno Ibiza y Formentera y tras hacer un llamamiento a la responsabilidad y a la gestión consciente del turismo para “cuidar lo que convierte a las islas en un paraíso”, confirmó que “aunque la economía balear depende en gran medida del turismo, aportando más del 50% del PIB si se cuentan los efectos indirectos, es necesario replantear el modelo”.

La conferencia de Gonzalo Bernardos fue todo un éxito | Toni Escobar

En este sentido, Bernardos afirmó que “en Baleares caben un número determinado de turistas y que tienen que ser menos, pero que paguen más” y al mismo tiempo pidió “reducir la afluencia en temporada alta, aumentar la de temporada baja y priorizar alojamientos de cuatro y cinco estrellas, con lucha estricta contra irregularidades y fomento de actividades desestacionalizadas”.

Por otro lado, el prestigioso economista también destacó la importancia de aprender de otros territorios, como Aragón o Málaga, comparándolos con la lentitud y parálisis que a menudo se observa en la gestión pública y puso en valor que “el sector privado puede impulsar cambios con rapidez mientras que la política tiende a actuar con freno por miedo al fracaso y preocupación por el relato público”.

Y por ello, Bernardos incidió en que el turismo debe gestionarse de manera responsable y estratégica, “combinando desarrollo económico y preservación del entorno natural”.