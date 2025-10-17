Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears

Gonzalo Bernardos: “El futuro del turismo en Baleares pasa por visitantes que paguen más y estén más tiempo y por alargar al máximo la temporada"

El economista, profesor de la Universidad de Barcelona y colaborador de Onda Cero atendió a Más de Uno Ibiza y Formentera tras ofrecer una conferencia magistral sobre turismo y economía en la Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears que se celebró el jueves 16 de octubre en Formentera

Manu Gon

Illes Balears |

En el marco de la Jornada Metafuturo Impulsa Illes Balears que se celebró en el Five Flowers de Formentera, el economista, profesor de la Universidad de Barcelona y colaborador de Onda Cero, Gonzalo Bernardos, cerró el foro con una conferencia en la que habló de turismo y economía dejando huella.

Momentos después de este foro organizado por Onda Cero y Atresmedia Radio con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) y la colaboración de Paya Hotels, el Consell de Formentera, RIU Hotels & Resorts, Formentera Lines, PIMEF y CAEB, Bernardos atendió al micrófono de Más de Uno Ibiza y Formentera y tras hacer un llamamiento a la responsabilidad y a la gestión consciente del turismo para “cuidar lo que convierte a las islas en un paraíso”, confirmó que “aunque la economía balear depende en gran medida del turismo, aportando más del 50% del PIB si se cuentan los efectos indirectos, es necesario replantear el modelo”.

La conferencia de Gonzalo Bernardos fue todo un éxito | Toni Escobar

En este sentido, Bernardos afirmó que “en Baleares caben un número determinado de turistas y que tienen que ser menos, pero que paguen más” y al mismo tiempo pidió “reducir la afluencia en temporada alta, aumentar la de temporada baja y priorizar alojamientos de cuatro y cinco estrellas, con lucha estricta contra irregularidades y fomento de actividades desestacionalizadas”.

Por otro lado, el prestigioso economista también destacó la importancia de aprender de otros territorios, como Aragón o Málaga, comparándolos con la lentitud y parálisis que a menudo se observa en la gestión pública y puso en valor que “el sector privado puede impulsar cambios con rapidez mientras que la política tiende a actuar con freno por miedo al fracaso y preocupación por el relato público”.

Y por ello, Bernardos incidió en que el turismo debe gestionarse de manera responsable y estratégica, “combinando desarrollo económico y preservación del entorno natural”.

